Tufanbeyli Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında emlak rayiç bedel sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Tapu Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı arasında emlak rayiç bedel sözleşmesi imzalandı.

Tufanbeyli ilçesinde Tapu Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı arasında işlem yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırmak ve sürekli kılmak, tapu ve belediye hizmetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumu ile personelin iş yükünün azaltılması suretiyle çalışan ve vatandaş memnuniyetini sağlamak, tapu işlemlerinde tapu harcına esas olmak üzere talep edilen "emlak beyan değerinin" ilgililerince elden alınarak ibraz edilmesindeki zaman kaybının ve yoğunluğun azaltılması ve bu belgenin güvenli elektronik ortamda alınmasını sağlamak amacıyla Tufanbeyli Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Protokole göre artık tapu işlemlerinde Belediyeden alınması istenilen Emlak Beyan Değeri (Emlak Rayiç Bedel ) e-Belediye Sistemimiz ürerinden Tapu Müdürlüğü görevlileri tarafından çıkartılacak.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı e-belediye hizmetlerimizden faydalandırarak bir bürokrasiyi daha azaltmak adına faydalı bir protokol imzalıyoruz. İlçemize ve vatandaşlarımıza Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ADANA