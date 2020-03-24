Tufanbeyli Belediyesine 3 çöp kamyonu hibe edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tufanbeyli Belediyesine 3 çöp kamyonu hibe edildi - Son Dakika

Tufanbeyli Belediyesine 3 çöp kamyonu hibe edildi

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tufanbeyli Belediyesine 3 çöp kamyonu hibe edildi.

Tufanbeyli Belediyesine 3 çöp kamyonu hibe edildi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tufanbeyli Belediyesine 3 çöp kamyonu hibe edildi.

Belediye Başkanı Remzi Ergü, yaptığı açıklamada, hibe edilen araçlarla ilçenin uzun zamandır sıkıntı yaşadığı konunun çözüldüğünü belirtti.

Ergü, hibe desteğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tufanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:54 Kaynak: AA

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