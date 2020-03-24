Tufanbeyli Belediyesine 3 çöp kamyonu hibe edildi - Son Dakika

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Tufanbeyli Belediyesine 3 çöp kamyonu hibe edildi
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tufanbeyli Belediyesine 3 çöp kamyonu hibe edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tufanbeyli Belediyesine 3 çöp kamyonu hibe edildi.
Belediye Başkanı Remzi Ergü, yaptığı açıklamada, hibe edilen araçlarla ilçenin uzun zamandır sıkıntı yaşadığı konunun çözüldüğünü belirtti.
Ergü, hibe desteğinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:54 Kaynak: AA
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