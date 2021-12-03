Tufanbeyli'de açılan robotik ve kodlama sınıfına şehit kaymakamın adı verildi - Son Dakika

Tufanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesine, Tufanbeyli Belediyesi tarafından yaptırılan robotik ve kodlama sınıfına, Mardin'in Derik ilçesinde görevliyken teröristler tarafından şehit edilen kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün adı verildi.

Sınıfın açılış töreninde konuşan Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, şehit kaymakamın adını taşıyan sınıfın ilçeye ve eğitime hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sınıfın açılışı Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşti.