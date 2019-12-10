Son Dakika Haberleri: Tufanbeyli'de "AFAD Gönüllülük Projesi" anlatıldı
Son Dakika Güncel Tufanbeyli'de 'AFAD Gönüllülük Projesi' anlatıldı - Son Dakika

Tufanbeyli'de "AFAD Gönüllülük Projesi" anlatıldı

6 saat önce

Tufanbeyli ilçesinde AFAD Gönüllülük Projesi hakkında bilgi verildi.

Tufanbeyli'de

Tufanbeyli ilçesinde AFAD Gönüllülük Projesi hakkında bilgi verildi.

Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Tufanbeyli Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, afet konusunda gönüllüğün çok önemli olduğunu belirtti.

Aydın, "İnsanlarımız yardıma koşa koşa gidiyor. Bizim amacımız bu yardımın bilinçli yapılmasını sağlamak. Afet nedir, gönüllük nedir, neler yaptık, neden gönüllü olmalıyız, ne bekliyoruz konuları gerekli bilgiler vereceğiz. Adana'nın tüm ilçelerinde bu eğitimler verilmeye devam edilecek." dedi.

Toplantıya Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Remzi Ergü, Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gültekin Genç, okul müdürleri, öğretmenler, imamlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Tufanbeyli, Aydın, Adana, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul öğrencisi yolda yürürken Osmanlı'ya ait bir tarihi eser buldu
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden Suna Aydın estetik yaptırdı İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 00:01:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tufanbeyli'de "AFAD Gönüllülük Projesi" anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]