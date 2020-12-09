Tufanbeyli'de arıcılara taşınabilir güneş enerji sistemi desteği - Son Dakika

Tufanbeyli'de arıcılara taşınabilir güneş enerji sistemi desteği

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Tufanbeyli ilçesinde, arı yetiştiricilerine taşınılabilir güneş enerji sistemi desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Tufanbeyli ilçesinde, arı yetiştiricilerine taşınılabilir güneş enerji sistemi desteği verildi. Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, düzenlenen törenle arıcılara güneş enerji sistemlerini teslim etti. Kaymakam Sevgili, güneş enerji sisteminin arıcılara büyük katkı sağlayacağını kaydetti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray da, proje kapsamında ilçede 5 arıcıya güneş enerji sistemi verdiklerini, önümüzdeki günlerde de 150 hayvan üreticisine destek vereceklerini belirtti.

Son Dakika

Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı

Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine bu haftadan itibaren 30 milyon lira ceza kesilecek

Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir

Bakan, 50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısıyla ilgili dikkat çeken detayı paylaştı: Beğenmezsek beş kuruş bile ödemeyeceğiz

Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak

Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir

Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler