Tufanbeyli'de bağ budama kurs kayıtları sürüyor - Son Dakika

Mesut'tan F.Bahçelileri yıkacak haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor

Selçuk Bayraktar, şehit Korgeneral Erbaş'la ilgili hiç bilinmeyen SİHA gerçeğini anlattı

11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaşan MHP'li vekil, acı gerçeği sonradan öğrendi

Helikopter neden düştü? Bakan Akar, ilk inceleme sonuçlarını açıkladı

Tufanbeyli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce başlatılan bağ budama kursu kayıtları devam ediyor.

Halk Eğitim Müdürü Eyüp Çinçik ve ilgili öğretmenler, Evci Mahallesi'ne yaptıkları ziyarette, vatandaşlara bağ budama kursunu tanıttı.

Teorik ve uygulamalı eğitim verilecek 40 kişi kursa kayıt yaptırdı.

Çinçik, gazetecilere, ilçedeki bağ alanlarından daha iyi verim almayı hedeflediklerini belirterek, vatandaşların kurslar sayesinde aile bütçesine katkıda bulunacağını ifade etti.