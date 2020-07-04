Tufanbeyli'de berber ve kuaförlere tek kullanımlık havlu ve önlük dağıtıldı - Son Dakika

Tufanbeyli Kaymakamlığı tarafından berber ve kuaförlere tek kullanımlık havlu ve önlük dağıtımı yapıldı.

Tufanbeyli Kaymakamlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan ve 11 Mayıs'ta açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarına desteğini sürdürüyor.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından berber ve kuaförlere tek kullanımlık havlu ve önlük dağıtıldı.



Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili ise her zaman esnafın yanında olduklarını ve desteklerinin süreceğini söyledi.

Esnaf, Tufanbeyli Kaymakamı Sevgili'ye teşekkür etti.