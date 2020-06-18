Tufanbeyli'de bir kişi gölette kayboldu - Son Dakika

Tufanbeyli'de bir kişi gölette kayboldu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Çatalçam köyünde yaşayan Yasin Güzelel isimli vatandaş, sulama göletine düşerek suda kayboldu.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Çatalçam köyünde yaşayan Yasin Güzelel isimli vatandaş, sulama göletine düşerek suda kayboldu.

Edinilen bilgilere göre, Tufanbeyli ilçesi Çatalçam köyünde yaşayan 33 yaşındaki Yasin Güzelel, sabah saatlerinde bölgede bulunan gölete düşerek gözden kayboldu. Yakınları tarafından aranan Güzelel'in gölette boğulduğu tahmin edilirken, Güzelel'in çıkarılması için güvenlik güçlerine haber verildi. Güzelel'in su altından çıkarılması için Adana'dan sualtı arama kurtarma ekibi bekleniyor. - ADANA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti

Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı

Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı