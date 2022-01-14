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Tufanbeyli'de dokuma atölyesi kuruldu - Son Dakika

Tufanbeyli'de dokuma atölyesi kuruldu

14.01.2022 11:55
Tufanbeyli'de dokuma atölyesi kuruldu

Tufanbeyli'de Kuzey Adana Kalkınma Programı kapsamında dokuma atölyesi kuruldu.

Tufanbeyli'de Kuzey Adana Kalkınma Programı kapsamında dokuma atölyesi kuruldu.

Tufanbeyli Belediyesi tarafından yürütülen program bünyesinde, halı ve kilim dokuma tezgahlarının olduğu "Puduhepa Dokuma Atölyesi" üretime başladı.

20 kilim, 15 halı dokuma tezgahı bulunan atölyede kadınlar el emeği göz nuru ürünler üretecek.

Belediye Başkanı Remzi Ergü, atölyeyi ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Atölyede kilim dokuma dışında örgü bebek, dokuma kumaş, atkı, bere, çanta ve minder gibi ürünlerin de üretileceğini belirten Ergü, "Kadınlarımıza özel üretime yönelik istihdam alanları oluşturuyoruz. Atölyemizde üretilen ürünleri ilçe merkezi ve Adana'da açılacak yerel marketlerimizde halkımızın beğenisine sunacağız." dedi.

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Tufanbeyli, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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