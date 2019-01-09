Son Dakika Haberleri: Tufanbeyli'de Eğitime 4. Kez Kar Engeli

Tufanbeyli'de Eğitime 4. Kez Kar Engeli

56 dakika önce

Adana'nın kuzeyindeki Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle bir haftada 4. kez eğitime ara verildi.

Tufanbeyli'de Eğitime 4. Kez Kar Engeli, System.String[]
Adana'nın kuzeyindeki Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle bir haftada 4. kez eğitime ara verildi.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, Adana'da da kuzey ilçelerde etkili olmaya devam ediyor. İki gündür hiç durmadan devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaşarak yollar kapanırken, kaymakamlık tarafından okullar bugün tatil edildi. Tufanbeyli'de böylece bir haftada 4. kez kar nedeniyle okullar tatil edilmiş oldu.

İlçede bazı vatandaşlar ise karı keyfe çevirdi. Vatandaşlar montları üzerinde kayarak eğlendi. Gündüz hava sıcaklığının eksi 6 derece olduğu ilçede sıcakların gece ise eksi 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:08 Kaynak: İHA

Türkiye, Adana, Tufanbeyli, Güncel
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