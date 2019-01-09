Tufanbeyli'de Eğitime 4. Kez Kar Engeli
42 dakika önce
Tufanbeyli'de eğitime 4. kez kar engeli Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle bir haftada 4. kez eğitime ara verildiADANA - Adana'nın kuzeyindeki Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle bir haftada 4.
Tufanbeyli
'de eğitime 4. kez kar engeli Adana
'nın Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle bir haftada 4. kez eğitime ara verildi
ADANA - Adana'nın kuzeyindeki Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle bir haftada 4. kez eğitime ara verildi Türkiye
'ye etkisi altına alan kar yağışı Adana'da da kuzey ilçelerde etkili olmaya devam ediyor. İki gündür hiç durmadan devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaşıp yollar kapanınca kaymakamlık tarafından okullar bugün tatil edildi. Tufanbeyli'de böylece bir haftada 4. kez kar nedeniyle okullar tatil edilmiş oldu.
Tufanbeyli'de kar çileye dönüp, vatandaş evden çıkamaz araçlarını çalıştıramaz hale gelse de bazıları karı keyfe çevirdi. Kızakları bile olmayan Tufanbeyliler montlarını kızak yapıp kayarak eğlendi.
Bu arada Tufanbeyli'de gündüz bile hava sıcaklığının eksi 6 derece olduğu gece ise eksi 16 dereceye kadar hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:20 Kaynak: İHA
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