Son Dakika Haberleri: Tufanbeyli'de Eğitime Kar Engeli

Tufanbeyli'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Tufanbeyli'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle ilçedeki okullarda 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini belirtti.

Atar ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:43 Kaynak: AA

Adana, Tufanbeyli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gribin Düşmanı Kelle Paçanın Fiyatı Cep Yakıyor Kentte Ondan Başka Bu İşi Yapan Yok! 40 Yıldır Geçimini Yayın Balığı Satarak Sağlıyor

Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada? Adana'da Tarım Arazileri Baraj Suyu Altında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:54:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tufanbeyli'de Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]