Tufanbeyli'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Adana
'nın Tufanbeyli
ilçesinde kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle ilçedeki okullarda 16 Ocak Çarşamba
günü eğitime ara verildiğini belirtti.
Atar ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:43 Kaynak: AA
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