Tufanbeyli'de gençlere BESYO ve polislik sınavları için ücretsiz parkur hizmeti - Son Dakika

Tufanbeyli İlçe Milli Eğitim ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ve polislik sınavlarına hazırlanan gençlerin yararlanacağı parkuru hizmete açtı.

Öğretmen ve antrenör eşliğinde sınavlara hazırlanan gençler, 100 metrelik 9 parkurda ter döküyor.

Parkurla ilgili bilgi veren Enerji Sa Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Alphan, ilçede BESYO ve polislik sınavlarına girecek gençlerin hazırlanacak parkur bulamamaktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Biz de durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne taşıdık ve parkurumuz hizmete açıldı. Şu anda gençlerimiz polislik sınavlarına hazırlanıyor. 15 kişiyle başladığımız kursumuza şu anda 35 kursiyerimiz katılıyor. Sayı kalabalık olduğu için bunları 2 grup halinde çalıştırıyoruz. Herhangi bir ücret de almıyoruz." diye konuştu.