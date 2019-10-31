Tufanbeyli'de halk eğitim merkezi kursları

Adana Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Tufanbeyli Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen meslek edindirme kursları devam ediyor.

İŞKUR ortaklığında yürütülen "İş karşılığı ücret" projesi kapsamında kurs düzenlenen müdürlükte kadın katılımcılar, hem meslek öğretiyor, hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kursiyerlere günlük 30 ila 40 TL arasında değişen ücret ödeniyor.

Uzmanlar eşliğinde eğitim gören 60 kursiyer, kilim imalatı, dikiş nakış kursu ve yöresel ev yemeklerinin inceliklerini öğrenerek meslek sahibi oluyor.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere dönem sonunda sertifika verilirken, kursiyerler eğitim dönemi boyunca yaptıkları çalışmaları sergileme imkanı da buluyor.

Tufanbeyli Halk Eğitim Merkezi Müdür Eyüp Çinçik, eğitim konusunda hassas olduklarını belirtti.

Çinçik, "İŞKUR aracılığıyla birçok farklı branşta eğitimler düzenlerken, yeni ve farklı projelere de yer veriyoruz. Hemşehrilerimiz burada meslek öğrenmenin yanı sıra sosyalleşme imkanı buluyor, aile ekonomisine de katkı sağlıyorlar." diye konuştu.

Çinçik mesleki beceri kazanmak isteyen tüm vatandaşları kurslara katılmaları çağrısında bulundu.