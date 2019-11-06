Son Dakika Haberleri: Tufanbeyli'de hayvanlarda kuduz tespit edilen mahalle karantinaya alındı
Son Dakika Güncel Tufanbeyli'de hayvanlarda kuduz tespit edilen mahalle karantinaya alındı

Tufanbeyli'de hayvanlarda kuduz tespit edilen mahalle karantinaya alındı

7 saat önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde telef olan üç büyükbaş hayvanda kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine, mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Tufanbeyli'de hayvanlarda kuduz tespit edilen mahalle karantinaya alındı, System.String[]

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde telef olan üç büyükbaş hayvanda kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine, mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Pekmezli Mahallesi'nde, kurt tarafından ısırılması sonucu telef olan üç inekten aldıkları numuneyi laboratuvara gönderdi.

Hayvanlarda kuduz hastalığı olduğu belirlenince, söz konusu mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Pekmezli'deki kedi ve köpeklerle, büyükbaş hayvanların aşılama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

Tufanbeyli, Pekmezli, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:58 Kaynak: AA
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