Tufanbeyli'de HEM kursları açma çalışmaları - Son Dakika

Tufanbeyli Halk Eğitim Müdürü Eyüp Çinçik, Pekmezli Mahallesi'nde halk eğitim merkezi kursları açma çalışmaları kapsamında mahalleyi ziyaret etti.

Mahalle muhtarı Ahmet Zorca ve vatandaşlar görüşen Çinçik, kurslar hakkında bilgi verdi.

Çinçik, birçok mahalleden çeşitli kursların açılmasına yönelik talep geldiğini ancak imkanları ölçüsünde buna cevap verebildiklerini belirtti.