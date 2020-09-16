Tufanbeyli'de İlköğretim Haftası kutlamaları - Son Dakika

Tufanbeyli ilçesinde İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında program düzenlendi.

Hükümet konağı önündeki programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, buradaki konuşmasında, yeni eğitim öğretim yılına Kovid-19 salgınının gölgesinde girildiğini kaydetti.

Hem uzaktan eğitimle hem de yüz yüze eğitimle çocukların sağlıklı bir şekilde eğitim alması için çaba gösterdiklerini aktaran Kalkan, tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerin İlköğretim Haftası'nı kutladı.