Tufanbeyli'de kadınların "buğday kurutma" mesaisi - Son Dakika

Tufanbeyli'de kadınların "buğday kurutma" mesaisi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kadınlar hasat edilen buğdayları kaynatarak, güneşte kurutmaya işlemine başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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