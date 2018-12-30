Son Dakika Haberleri: Tufanbeyli'de Kar Sonrası Kartpostallık Görüntüler

Tufanbeyli'de Kar Sonrası Kartpostallık Görüntüler

51 dakika önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Tufanbeyli'de Kar Sonrası Kartpostallık Görüntüler, System.String[]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Tufanbeyli'de hafta içi 3 gün boyunca durmadan yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Beyaz örtü ile kaplanan evler, ağaçlar, camiler ve tarihi heykeller kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bu anlar ise fotoğrafseverler tarafından ölümsüzleştirildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:34 Kaynak: İHA

Adana, Tufanbeyli, Güncel
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