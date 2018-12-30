Tufanbeyli'de Kar Sonrası Kartpostallık Görüntüler
51 dakika önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.
Adana
'nın Tufanbeyli
ilçesinde yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.
Tufanbeyli'de hafta içi 3 gün boyunca durmadan yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Beyaz örtü ile kaplanan evler, ağaçlar, camiler ve tarihi heykeller kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bu anlar ise fotoğrafseverler tarafından ölümsüzleştirildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:34 Kaynak: İHA
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