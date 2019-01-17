Tufanbeyli'de Kar Yaşamı Olumsuz Etkiledi
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken, ilçedeki yerleşim yerlerine elektrik aralıklarla veriliyor.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken, ilçedeki yerleşim yerlerine elektrik aralıklarla veriliyor.
Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, AA muhabirine, yoğun kar yağışının ilçede hayatı durma noktasına getirdiğini söyledi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve köydeki bazı yollarının ulaşıma kapandığını belirten Atar, kent merkezi dahil 10'dan fazla köye elektriklerin aralıklarla verildiğini kaydetti.
Atar, vatandaşların zorunlu kalmadıkça araçlarıyla yola çıkmamalarını istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:21 Kaynak: AA
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