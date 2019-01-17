Son Dakika Haberleri: Tufanbeyli'de Kar Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Tufanbeyli'de Kar Yaşamı Olumsuz Etkiledi

50 dakika önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken, ilçedeki yerleşim yerlerine elektrik aralıklarla veriliyor.

Tufanbeyli'de Kar Yaşamı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken, ilçedeki yerleşim yerlerine elektrik aralıklarla veriliyor.

Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, AA muhabirine, yoğun kar yağışının ilçede hayatı durma noktasına getirdiğini söyledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve köydeki bazı yollarının ulaşıma kapandığını belirten Atar, kent merkezi dahil 10'dan fazla köye elektriklerin aralıklarla verildiğini kaydetti.

Atar, vatandaşların zorunlu kalmadıkça araçlarıyla yola çıkmamalarını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:21 Kaynak: AA

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