Son Dakika Haberleri: Tufanbeyli'de Karda Mahsur Kalan 9 Kişiye Ulaşıldı

Tufanbeyli'de Karda Mahsur Kalan 9 Kişiye Ulaşıldı

3 saat önce

Tufanbeyli'de karda mahsur kalan 9 kişiye ulaşıldı Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası'nda aşırı kar yağışı nedeniyle kapanan yollar yüzünden ulaşılamayan ve haber alınamayan 2'si kadın 2'si Afganistan uyruklu 9 kişiye 12 gün sonra ulaşıldıADANA - Adana'nın Tufanbeyli...

Tufanbeyli'de karda mahsur kalan 9 kişiye ulaşıldı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası'nda aşırı kar yağışı nedeniyle kapanan yollar yüzünden ulaşılamayan ve haber alınamayan 2'si kadın 2'si Afganistan uyruklu 9 kişiye 12 gün sonra ulaşıldı

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası'nda aşırı kar yağışı nedeniyle haber alınamayan ve ulaşılamayan 2'si kadın 2'si Afganistan uyruklu 9 kişiye 12 gün sonra gece-gündüz yapılan yol açma çalışmasından sonra ulaşıldı.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesine 15 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle Kürebeli Yaylası'nda yaz kış hayvancılık yapan Yusuf, Ramazan, Emiş Güver, Adnan, Mehmet, Menekşe Çinçik, Fatih Öztürk ile 2 Afgan vatandaştan yakınları 10 gündür haber alamadı. Aşırı kar yağışı nedeniyle yayla yolu kapandığı, elektrikler kesildiği için telefonların da şarjı bittiğinden bu kişilere ulaşılamadı. Tufanbeyli Kaymakamlığı ve belediyesi ekipleri gece-gündüz çalışarak Tufanbeyli ve yayla arasında yol açma çalışması yaptı. Çalışmalara Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü de bizzat katıldı. Yapılan bu yoğun çalışmanın ardından önce haber alınamayan iki Afgan uyruklu vatandaşa ve Fatih Öztürk'e ulaşıldı. Öztürk, aşırı kar yağdığı için hiçbir yere çıkamadıklarını, elektrik gittiği için de bir süre sonra telefonlarının şarjlarının bittiğini bu nedenle aileleriyle irtibatlarının kesildiğini belirterek, "Devletimiz bize ulaştığı için çok mutluyuz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:10 Kaynak: İHA

Adana, Tufanbeyli, Güncel
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