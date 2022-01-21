Tufanbeyli'de kardan sonra dondurucu soğuk başladı - Son Dakika

Tufanbeyli'de kardan sonra dondurucu soğuk başladı

Adana'nın ilçesinde aşırı kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 19 dereceye kadar düştü

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışından sonra hava sıcaklığı eksi 19 dereceye kadar düşünce her şey dondu.

Tufanbeyli ilçesinde kar yağışının ardından aşırı soğuk hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı eksi 19 dereceye kadar düştü. Soğuk havada çatılarda buz sarkıtları oluştu. Sokak köpekleri de kulübelerine sığınarak soğuk havadan korunmaya çalıştı. Vatandaşlar aşırı soğuktan dolayı zor günler geçirdiklerini, her şeyin buz tuttuğunu söyledi.