Tufanbeyli'de kuvvetli fırtına çatıları uçurdu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, bazı ev ve iş yerlerinin çatısının uçmasına ve seraların zarar görmesine neden oldu.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, bazı ev ve iş yerlerinin çatısının uçmasına ve seraların zarar görmesine neden oldu.

Meteoroloji verilerine göre hızı saatte 60 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına nedeniyle ilçe merkezinde bulunan Yunus Emre Camisinin çatısı uçtu.

Kuvvetli fırtınada ayrıca Çukurova Üniversitesi Tufanbeyli Meslek Yüksek okuluna ait uygulama ve araştırma serası ise tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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