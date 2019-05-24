Son Dakika Haberleri: Tufanbeyli'de kuvvetli fırtına çatıları uçurdu

Tufanbeyli'de kuvvetli fırtına çatıları uçurdu

7 saat önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, bazı ev ve iş yerlerinin çatısının uçmasına ve seraların zarar görmesine neden oldu.

Tufanbeyli'de kuvvetli fırtına çatıları uçurdu, System.String[]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, bazı ev ve iş yerlerinin çatısının uçmasına ve seraların zarar görmesine neden oldu.
Meteoroloji verilerine göre hızı saatte 60 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına nedeniyle ilçe merkezinde bulunan Yunus Emre Camisinin çatısı uçtu.
Kuvvetli fırtınada ayrıca Çukurova Üniversitesi Tufanbeyli Meslek Yüksek okuluna ait uygulama ve araştırma serası ise tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:53 Kaynak: AA
Adana, Tufanbeyli, Güncel
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