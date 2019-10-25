Son Dakika Haberleri: Tufanbeyli'de minik öğrenciler tiyatro ile buluştu
Son Dakika Güncel Tufanbeyli'de minik öğrenciler tiyatro ile buluştu

Tufanbeyli'de minik öğrenciler tiyatro ile buluştu

1 saat önce

Tufanbeyli'de ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

Tufanbeyli'de minik öğrenciler tiyatro ile buluştu, System.String[]

Tufanbeyli'de ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

"Ecem Devler Ülkesinde" adlı tiyatro oyunu Enerjisa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi salonunda sahnelendi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan ve Tufanbeyli merkez ve mahallerdeki okuldan gelen öğrenciler katıldı.

Tufanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, amaçlarının bu tür sosyal etkinlikler ile özelikle köylerde bulunan ilkokul çocuklarının tiyatro ve çeşitli sosyal etkinlikler ile tanıştırmak ve bu isteklerini gidermek olduğunu belirtti.

Bu tür etkinlikleri arttırarak devam ettireceklerini belirten Kalkan, "Belki ilk kez tiyatro gösterisi izleyen çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk bizlere yeter." dedi.

Selim Yaşar, Tufanbeyli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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