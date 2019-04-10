Son Dakika Haberleri: Tufanbeyli'de Muhtarlık Seçimleri İptal Edildi

Tufanbeyli'de Muhtarlık Seçimleri İptal Edildi

7 dakika önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Karsavran Mahallesi'nde ilk yapılan sayımda adayların 161'er oy alması ikinci sayımda ise bir muhtar adayının 1 oy öne geçmesi sonucu yapılan itirazlar nedeniyle seçimler iptal edildi.

Tufanbeyli'de Muhtarlık Seçimleri İptal Edildi, System.String[]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Karsavran Mahallesi'nde ilk yapılan sayımda adayların 161'er oy alması ikinci sayımda ise bir muhtar adayının 1 oy öne geçmesi sonucu yapılan itirazlar nedeniyle seçimler iptal edildi.

Tufanbeyli İlçe Seçim Kurulu tarafından Karsavran Mahallesi'nde Hakan Erdinç ile Cemil Özel arasında geçen muhtarlık seçiminde, oylar üç defa sayıldı. İlk iki sayım sonucunda Cemil Özel'e 161 oy Hakan Erdinç'e 161 çıktı. Üçüncü sayımda ise Cemil Özel'e 162 oy Hakan Erdinç'e 161 oy tespit edildi. Sandık başında itirazlar oldu. Tutanakları sadece sandık başkanı ve memur üye imzaladı.

Hakan Erdinç'in, İlçe Seçim Kuruluna itiraz etmesi sonucunda Karsavran Mahallesi'nde seçimin yenilenmesine karar verildi. Yapılan itirazlar neticesinde Karsavran Mahallesi'nde 1 oy nedeniyle muhtarlık seçimlerinin 90 gün içinde yeniden yapılacağı öğrenildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:36 Kaynak: İHA
Adana, Tufanbeyli, Güncel
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