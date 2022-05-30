Tufanbeyli'de öğrencilere sportif yetenek taraması yapıldı - Son Dakika
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Tufanbeyli'de öğrencilere sportif yetenek taraması yapıldı

30.05.2022 16:14
Tufanbeyli'de öğrencilere sportif yetenek taraması yapıldı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, 421 öğrencinin sportif yetenek taraması tamamlandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, 421 öğrencinin sportif yetenek taraması tamamlandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında uzman antrenörler tarafından Tufanbeyli Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonu'nda yetenek taraması yapıldı.

Antrenörler, ilçede 3. ve 4. sınıfa giden 421 öğrencinin vücut test ve ölçümlerini gerçekleştirdi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mürsel Erçil, etkinlikte, spora yatkın, ilgili ve yetenekli öğrencilerin keşfedilerek yönlendirme yapacaklarını söyledi.

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Kaynak: AA

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