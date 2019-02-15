Son Dakika Haberleri: Tufanbeyli'de Öğretmen ve Öğrenciler 11 Ton Atık Topladı

Tufanbeyli'de Öğretmen ve Öğrenciler 11 Ton Atık Topladı

1 saat önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde öğretmen ve öğrenciler 11 ton atık toplayarak okula gelir sağladı.

Tufanbeyli'de Öğretmen ve Öğrenciler 11 Ton Atık Topladı, System.String[]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde öğretmen ve öğrenciler 11 ton atık toplayarak okula gelir sağladı.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Yılmaz, "sıfır atık" projesi başlattı. Proje kapsamında önce öğretmen ve öğrenciler kağıt ve plastik atık topladı. Daha sonra kampanyaya veliler ve okul personeli de dahil oldu. İki ay gibi kısa sürede 10 ton kağıt, 1 ton ise plastik olmak üzere 11 ton atık toplanarak geri dönüşüme gönderilip okula gelir sağlandı.

Projeyle hem daha temiz bir Tufanbeyli, hem de çevreyi kirletmeme bilinci oluştu. Bu nedenle Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar'da projeyi başlatan ve destek verenlere başarı belgesi verdi. Atar, ilçede başlatılan bu projeyi farklı bir boyuta taşıyarak okula destek olan geri dönüşüme katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, diğer kurumlardan da bu projeyi tam olarak destek vermelerini istedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:42 Kaynak: İHA

Adana, Tufanbeyli, Güncel
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