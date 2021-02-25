Tufanbeyli'de öğretmenler çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Tufanbeyli'de öğretmenler çevre temizliği yaptı

Tufanbeyli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli öğretmen ve idareciler, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için temizlik yaptı.

Tufanbeyli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli öğretmen ve idareciler, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için temizlik yaptı. İlçede yol kenarında yaklaşık yarım saat süren temizlik çalışmasında 10 poşet atık cam ve plastik şişe toplandı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Çinçik, çevreye sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Çevre bilinci eğitimde önemli bir noktadır. Burada bu etkinliği yaparak ilçemizde farkındalık yaratmak istedik." dedi.???????

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