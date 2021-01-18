Tufanbeyli'de öğretmenler robotik kodlama öğreniyor - Son Dakika

Tufanbeyli'de öğretmenler robotik kodlama öğreniyor
18.01.2021 18:09
Tufanbeyli Enerjisa Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde hayırseverler tarafından açılan 4 robotik kodlama sınıflarında öğretmenlere kurs veriliyor.
Tufanbeyli Enerjisa Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde hayırseverler tarafından açılan 4 robotik kodlama sınıflarında öğretmenlere kurs veriliyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 200 öğretmen katılıyor.
Kursta öğretmenlere uygulamalı bilgiler veriliyor.
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