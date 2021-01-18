Tufanbeyli'de öğretmenler robotik kodlama öğreniyor - Son Dakika

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 200 öğretmen katılıyor.

Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı

Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu