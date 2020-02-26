Tufanbeyli'de okul sağlığı denetimleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tufanbeyli'de okul sağlığı denetimleri başladı - Son Dakika

Tufanbeyli'de okul sağlığı denetimleri başladı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü" kapsamında oluşturulan okul sağlığı denetim komisyonu üyeleri denetimlerine başladı.

Tufanbeyli'de okul sağlığı denetimleri başladı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü" kapsamında oluşturulan okul sağlığı denetim komisyonu üyeleri denetimlerine başladı.

Tufanbeyli Toplum Sağlığı Merkezi personeli Zeynep Ökten, Açelya Korugil ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu koordinatörlüğünde ilçedeki bazı okulları denetledi.

Denetimler kapsamında, kantin görevlileri, öğrenciler ve okul idarelerine temizlik ve hijyen konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

Tufanbeyli Toplum Sağlığı personeli Açelya Korugil, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, denetimlerde eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen durumuna önem gösterdiklerini kaydetti.

milli eğitim bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tufanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'ye bazı seferler iptal edildi
4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 21:01:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tufanbeyli'de okul sağlığı denetimleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]