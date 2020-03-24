Tufanbeyli'de sokaklar dronela denetlendi - Son Dakika
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Tufanbeyli'de sokaklar dronela denetlendi

6 saat önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkıp çıkmadığı drone ile havadan denetlendi.

Tufanbeyli'de sokaklar dronela denetlendi, System.String[]

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkıp çıkmadığı drone ile havadan denetlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, drone ile havadan yapılan denetimlerde 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağına riayet ettiği belirtildi.

Öte yandan, Kaymakam Ömer Sevgili de ilçede kurdukları Vefa Sosyal Destek Grubuyla evden çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara her türlü yardımın yapılacağını dile getirdi.

Vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaçlarının evlerine kadar götürüleceğini belirten Sevgili, yakın zamanda öğretmenevinde hazırlanacak 150 kişilik sıcak yemeğin de evlere servis edileceğini aktardı.

Tufanbeyli, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:50 Kaynak: AA

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