Son Dakika Haberleri: Tufanbeyli'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Tufanbeyli'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

2 saat önce

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Tufanbeyli'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli, System.String[]
ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Tufanbeyli İlçe Kaymakamı Ferhat Atar, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini, diğer okulların eğitime normal olarak devam edeceğini söyledi. Atar, aynı zamanda engelli ve hamile kamu görevlilerine yarın için bir günlük izin verildiğini bildirdi. 

Öte yandan ilçede devam eden yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:56 Kaynak: DHA

Adana, Tufanbeyli, Güncel
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