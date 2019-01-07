Tufanbeyli'de Tipi Etkili Oluyor
1 saat önce
Tufanbeyli'de tipi etkili oluyor Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir haftadır etkili olan kar yağışı dün akşamdan itibaren yerini tipiye bıraktıADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir haftadır etkili olan kar yağışı dün akşamdan itibaren yerini tipiye bıraktı.
Tufanbeyli
'de tipi etkili oluyor Adana
'nın Tufanbeyli ilçesinde bir haftadır etkili olan kar yağışı dün akşamdan itibaren yerini tipiye bıraktı
ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir haftadır etkili olan kar yağışı dün akşamdan itibaren yerini tipiye bıraktı.
Tufanbeyli'de bir hafta önce başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar
nedeniyle kapanan yollar belediyenin iş makineleriyle yaptığı çalışmalar sonunda sürekli açık tutulmaya çalışılıyor. Bunun yanı sıra dün akşam üzeri kar yağışını etkisini azaltırken özellikle köylerde tipi başladı. Tipi nedeniyle vatandaşlar dışarı çıkamaz oldu. Tufanbeyli'de hava sıcaklığının özellikle geceleri eksi 15 dereceye kadar düşmesi içme sularının buz tutmasına ve sürücülerin araçlarını park ettikleri yerden kaldıramamalarına neden oluyor.
Tufanbeyli'de gündüz saatlerinde de hava sıcaklığı eksi 2 derecede seyrediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:59 Kaynak: İHA
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