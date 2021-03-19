Tufanbeyli'de üreticilere meyve fidanı ve yonca tohumu dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Tufanbeyli'de üreticilere meyve fidanı ve yonca tohumu dağıtımı yapıldı

19.03.2021 17:32
Tufanbeyli'de üreticilere meyve fidanı ve yonca tohumu dağıtımı yapıldı, System.String[]

Tufanbeyli Kaymakamlığı ve Enerjisa işbirliği ile üretici katkılı "Tufanbeyli İlçesi Meyveciliği Geliştirme Projesi 2021" kapsamında ilçe merkez ve mahallelerinde bulunan üreticilere 5 bin adet ceviz fidanı ve yonca tohumu dağıtımı yapıldı.

Tufanbeyli Kaymakamlığı ve Enerjisa işbirliği ile üretici katkılı "Tufanbeyli İlçesi Meyveciliği Geliştirme Projesi 2021" kapsamında ilçe merkez ve mahallelerinde bulunan üreticilere 5 bin adet ceviz fidanı ve yonca tohumu dağıtımı yapıldı.

Fidan dağıtımı programına Kaymakam Abdullah Sarı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray, Tufanbeyli Tarım Kredi Müdürü Ekrem Keçe, Enerjisa Kıdemli İdari ve Sosyal İşler Müdürü Servet Sarısoy, Enerjisa İdari ve Sosyal İşler Uzmanı Ahmet Sargın ve üreticiler katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray, dağıtılan ceviz fidanının çeşidi, hasat tarihi, ürünün ekonomik değeri, ne şekilde dikileceği ile ilgili önemli teknik hususlar hakkında üreticileri bilgilendirdi.

Programda konuşan Kaymakam Abdullah Sarı, "Bu proje ile ilçede yaşayan çiftçilerimiz meyve yetiştiriciliğine teşvik edilerek gerek hane gerekse de bölge ekonomisine girdi sağlanarak kırsal kalkınma ve dolaylı olarak istihdam sağlanacaktır. En önemlisi de ekilmeyen tarım arazilerini ekonomiye kazandırmış olacağız. Bu noktada emeği geçenlere teşekkür ediyor, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ADANA

Tufanbeyli'de üreticilere meyve fidanı ve yonca tohumu dağıtımı yapıldı
Tufanbeyli'de üreticilere meyve fidanı ve yonca tohumu dağıtımı yapıldı
Tufanbeyli'de üreticilere meyve fidanı ve yonca tohumu dağıtımı yapıldı
Tufanbeyli'de üreticilere meyve fidanı ve yonca tohumu dağıtımı yapıldı

Tufanbeyli, Enerjisa, Hisarcık, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tufanbeyli'de üreticilere meyve fidanı ve yonca tohumu dağıtımı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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