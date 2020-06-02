Tufanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, esrar satıcılarına yönelik yapılan operasyonda Adana'dan Tufanbeyli'ye 40 gram kubar esrar getiren V.D., U.Ş. isimli şahıslar ile esrarı Tufanbeyli'de almak üzere buluşan A.Ş.Ö, S.K. ve İ.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerinde bulunan 40 gram kubar esrar ile 5 bin 140 liraya el konuldu. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA