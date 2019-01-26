Son Dakika Haberleri: Tufanbeyli'de Vatandaşın Kar ve Sandık Tepkisi

Tufanbeyli'de Vatandaşın Kar ve Sandık Tepkisi

1 saat önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 2 metreyi aşan kar kalınlığı yüzünden ulaşım, elektrik ve su sorunu yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyete tepki göstererek 31 Mart mahalli idareler seçiminde sandığa gitmeyeceklerini söyledi.

Tufanbeyli'de Vatandaşın Kar ve Sandık Tepkisi, System.String[]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 2 metreyi aşan kar kalınlığı yüzünden ulaşım, elektrik ve su sorunu yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyete tepki göstererek 31 Mart mahalli idareler seçiminde sandığa gitmeyeceklerini söyledi.

Tufanbeyli de geçtiğimiz 15 günde ara ara yağan ve ilçe merkezinde yaklaşık 2 metre, köylerde ise yaklaşık 3 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle hayat felç oldu. O günden beri yapılan yol açıma çalışmasına rağmen bir çok köye ulaşım güçlükle sağlanıyor. Açılan yollar da tek şerit olduğu için iki araç yan yana geldiğinde geçemiyor. Aşırı kar yağışı nedeniyle elektrik direkleri yıkıldığı için ilçe merkezine ve köylere elektrik çoğu zaman verilemiyor. Bu nedenle vatandaşların evlerinde su da akmıyor. Elektrik zaman zaman gelse de sular soğuktan dolayı buz tuttuğundan vatandaş perişan oldu. Özellikle köylerdeki vatandaşlar meydanda bulunan çeşmelere akın ederek buradan evlere su taşıyor. Hayvanlara bile içirecek su bulmakta zorlanan köylüler sobaların üzerine kazan kurup kar doldurarak bunu eritip suya çevirmeye çalışıyor. Vatandaşlar 21. yüzyılda yaşadıkları bu çileye isyan ederek hizmet beklediklerini bir an önce elektrik ve suyun gelmesini talep ettiklerini belirterek, "Bu hizmetler gelmezse biz bu yıl mahalli idareler seçiminde sandığa gitmeyeceğiz. Sadece muhtar oyunu kullanacağız belediye başkan adaylarına oy vermeyeceğiz" dedi. Çeşmeden eve su götüren kadınlarda erkeklere isyan ederek "Biz burada rezil rezil eve su götürelim erkekler beklesin" dedi.

Yetkililer ise ilçe merkezine zaman zaman elektrik verildiğini, köylere de verilmeye çalışıldığını, yol açım çalışmasının ise hala devam ettiğini bildirdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:14 Kaynak: İHA

Adana, Tufanbeyli, Güncel
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