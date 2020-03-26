Son Dakika › Güncel › Tufanbeyli'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin 'iç ısıtan' çalışması - Son Dakika
Tufanbeyli'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin "iç ısıtan" çalışması
6 saat önce
Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çalışmasıyla ilçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sıcak yemek dağıtılmaya başladığını bildirdi.
Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çalışmasıyla ilçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sıcak yemek dağıtılmaya başladığını bildirdi.
Sevgili, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, Tufanbeyli Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu mutfağında hazırlanan yemeklerin, 33 mahalledeki 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtıldığını belirtti.
Devletin, her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurgulayan Sevgili, "Bizler de devletimizin temsilcisi olarak vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:06 Kaynak: AA
Son Dakika Ordu'da "Dezenfekte Tüneli" vatandaşların hizmetine sunuldu Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı Sahilde 'pes' dedirten görüntüler