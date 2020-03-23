Tufanbeyli'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tufanbeyli'de 'Vefa Sosyal Destek Grubu' kuruldu - Son Dakika

Tufanbeyli'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" kuruldu

6 saat önce

Tufanbeyli ilçesinde kaymakam Ömer Sevgili başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" kuruldu.

Tufanbeyli'de

Tufanbeyli ilçesinde kaymakam Ömer Sevgili başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" kuruldu.

İlçede tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.

Kaymakam Sevgili, açıklamasında, "Jandarma ve emniyet personelleri 7 gün 24 saat ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya devam edecektir. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız, 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir." dedi.

Tufanbeyli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:26 Kaynak: AA

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