Tufanbeyli'de yardıma muhtaç 77 yaşındaki kişi Adana'da huzurevine yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tufanbeyli'de yardıma muhtaç 77 yaşındaki kişi Adana'da huzurevine yerleştirildi - Son Dakika

Tufanbeyli'de yardıma muhtaç 77 yaşındaki kişi Adana'da huzurevine yerleştirildi

7 saat önce

Tufanbeyli ilçesinde yardıma ve bakıma muhtaç 77 yaşındaki kişi, Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleştirildi.

Tufanbeyli'de yardıma muhtaç 77 yaşındaki kişi Adana'da huzurevine yerleştirildi, System.String[]

Tufanbeyli ilçesinde yardıma ve bakıma muhtaç 77 yaşındaki kişi, Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleştirildi.

Bozgüney Mahallesi'nde tek yaşayan, yardıma ve bakıma muhtaç Halil Korkutan (77), Kaymakam Ömer Sevgili'nin talimatıyla Tufanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından incelemeleri yapıldıktan sonra Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Sevgili, yaptığı açıklamada, Halil Korkutan'ın, devletin sıcak ortamında sağlıklı şekilde, barınma ve diğer çeşitli problemi olmadan yaşamına devam edeceğini belirterek, "İhtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmamak için çabalıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmak ve imkanlarımız dahilinde kendilerine yardım etmek en büyük görevimizdir." dedi.

Tufanbeyli, Bozgüney, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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