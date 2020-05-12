Tufanbeyli, fasulye ve nohutta markalaşma yolunda

Adana'nın kuzeyinde bulunan ve her yıl binlerce dönüm tarım arazisinde fasulye ve nohut ekimi yapan çiftçilerin zorlu mesaisi başladı. Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçede fasulye ve nohutun lezzeti ile markalaşma sürecinde olduğunu belirterek, çiftçilerin ilçedeki çalışmalarına ürünlerin markalaşması ve pazarlaması ile destek verdiklerini kaydetti.



Korona virüs salgını nedeniyle ve devlet desteğiyle ilçede ekilmeyen bir karış arazi bırakmadıklarını söyleyen çiftçiler, pazarlamada öncülük edilirse daha çok üretim yapabileceklerini belirtti.



Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçenin lezzeti ile tanınan ve ihraç edilen beyaz fasulyesinin markalaşması ve dünya pazarlarında yer alması için çiftçileri desteklediklerini söyledi. Ergü, "Sarıkız Çayı üzerinden Seyhan Nehri'ne kadar giden alüvyon topraklardan oluşan Tufanbeyli'nin bereketli, en verimli topraklarının üzerindeyiz. Biraz aşağıda maden sahaları başlıyor ve termik santralin bacası tütüyor elektrik üretiyor ve yanında verimli ürünlerimizde üretiliyor. En önemli gözde ürünümüz beyaz fasulye. Aroması ve lokal özellikleri ile isim yaptı. Sanayileşmiş bir patates ekimi var. Tüm ürünlerimiz bereketli ovamızda yetişiyor. Bizde çiftçilerimizin ve bereketli toprakların ürettiği ürünlerin Tufanbeyli'de markalaşması için elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi.



2 ton fasulye üretimini 4 tona çıkardılar



Çiftçilerden Sinan Ünsal, Kırgızistan'a ihraç edilmek üzere 5 bin dönüm araziye şeker fasulyesi ekimi yaptıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile korona virüs engel değil bizim üretimimize. Onun destekleriyle geçen yıl 2 bin ton ihraç ettik bu yıl 4 bin ton ihraç edilmek üzere ürün ekimi yaptık" dedi.



"Devlet desteği üretimi sürdürebilir yapıyor"



Çiftçilerden Murat Ünsal da nohut ve fasulye ekimi yaptıklarını belirterek, "180 dönüm araziye ekim yaptım. Allah devletimize zeval vermesin. Yardımları bizim için değerli ve büyük. 18 dönüm yoncam var bin 800 lira desteğini alıyorum. Devletin bize desteği büyük. Pınarlar Mahallesi'nde ekilmemiş tek bir metrekare yer yok. Yağışlar yağdı ve mahsulümüz birkaç güne kadar çıkacaktır" dedi.



Dünya pazarlarına açılmak istiyorlar



Çiftçilerden Hüseyin Doğaç, sulamada kapalı sistem isteklerinin olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Şu an yapmış olduğumuz şeker fasulyesi ekimi. Bin dekara yakın Tufanbeyli genelinde ekilen şeker fasulyemiz var. Ayrıca nohut ve şeker pancarı var. Yılda tek ekim yapıyoruz. Ürünlerimiz tek seferde çıkınca lezzetli oluyor ve lezzetine doyum olmuyor. Pazarlamada zorlanıyoruz. Pazarlamada önümüz açılırsa daha çok ekim yaparız. Sulama sistemimizde kapalı sistemi çok istiyoruz. Hem mazottan tasarrufumuz olur hem ekimimiz fazla olur. Şu anda toplam benim kendi şahsımın ektiği 300 dekar arazim var. Bizi tatmin eden bir getirisi oluyor." - ADANA