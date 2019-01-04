Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliğine Otomobil Bağışı
25 dakika önce
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliğine, Enerjisa tarafından otomobil hediye edildi.
Adana
İl Emniyet Müdürlüğü Tufanbeyli
İlçe Emniyet Amirliğine, Enerjisa tarafından otomobil hediye edildi.
Enerjisa yetkilileri, İlçe Emniyet Amirliği hizmetlerinde kullanılması için otomobil bağışında bulundu.
Aracı, Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar teslim aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:30 Kaynak: AA
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