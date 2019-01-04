Son Dakika Haberleri: Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliğine Otomobil Bağışı

Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliğine Otomobil Bağışı

25 dakika önce

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliğine, Enerjisa tarafından otomobil hediye edildi.

Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliğine Otomobil Bağışı, System.String[]
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliğine, Enerjisa tarafından otomobil hediye edildi.

Enerjisa yetkilileri, İlçe Emniyet Amirliği hizmetlerinde kullanılması için otomobil bağışında bulundu.

Aracı, Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar teslim aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Adana, Tufanbeyli, Güncel
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