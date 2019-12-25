Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede dün etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle kopan iletim hatları ve devrilen elektrik direkleri nedeniyle akşamdan bu yana enerji kesintisi yaşanıyor.

Ekiplerin ilçeye elektrik verilebilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kar kalınlığının ilçe merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde bir metreye kadar ulaştığı Tufanbeyli'nin bazı mahallelerinde su kesintisi de yaşanıyor.