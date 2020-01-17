Tufanbeyli Kaymakamı Sevgili'den karnelerini alan öğrencilere sucuk ekmek ikramı - Son Dakika

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede karnelerini alan öğrencilere sucuk ekmek ikramında bulundu.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı.

Tufanbeyli ilçesinde de Kaymakam Ömer Sevgili, kurum amirleri ile karne alan öğrencilere, okul bahçesinde kar üzerinde hazırlanan sucuk ekmeklerden ikram etti.

Karnelerini alıp yarıyıl tatiline gören öğrenciler Sevgili'ye teşekkür etti.