Tufanbeyli Kaymakamı Sevgili'nde okullara ziyaret

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti.

Sevgili, beraberinde ilçe hakimi Ali Önder Firik, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Terzioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan ve kurum amirleriyle gittiği Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesine de ziyarette bulunan Sevgili, pansiyonda kalan öğrencilerle yemek yedi.

Öğrencilerle toplantı da yapan Sevgili, tavsiyelerde bulunarak, "Sizlerle burada olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Okul ziyaretlerimizi sıklıkla yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Pansiyonda kalan öğrencilerimize ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Hepiniz burada ailelerinizin bizlere emanetisiniz. Hepinizi ileriki yıllarda devletimizin güzel kademelerinde görmek istiyoruz." diye konuştu.