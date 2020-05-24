Tufanbeyli Kaymakamı Sevgili, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti - Son Dakika

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçedeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Sevgili, ilçede ikamet eden 14 şehit ailesi ve 7 gaziyi ziyaret ederek, bayramlarını kutladı, sohbet etti, sorunlarını dinledi.



Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehit ve gazilere sonsuz minnet borçlu olduklarını belirten Sevgili,"Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız." dedi.

Şehit ve gazi aileleri de ziyaretten dolayı Sevgili'ye teşekkür ettiler.

Ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Durmuş, Emniyet Amiri Cengiz Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Ökten de bulundu.