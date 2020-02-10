Tufanbeyli Sibirya'ya döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tufanbeyli Sibirya'ya döndü - Son Dakika

Tufanbeyli Sibirya'ya döndü

6 saat önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gece hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düşerken, tipi nedeniyle birçok mahallenin yolu kapandı.

Tufanbeyli Sibirya'ya döndü, System.String[]

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gece hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düşerken, tipi nedeniyle birçok mahallenin yolu kapandı.


Türkiye'ye etkisi altına alan soğuk hava Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oluyor. Gece eksi 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından dolayı insanlar evlerinden dışarı çıkamaz oldu. Her yerin karla kaplı olduğu ve çatılarda sarkıtların oluştuğu ilçede tipinin de çıkması hayatı olumsuz etkiledi.


Tipi nedeniyle birçok mahallenin yolu kapandı. Bu nedenle mahallelere ulaşım olmazken belediye ekipleri mahallelere ulaşmak için yol açma çalışması başlattı. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:27 Kaynak: İHA
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