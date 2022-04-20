Tufanbeyli'ye yöresel ürün pazarı yapılacak - Son Dakika
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Tufanbeyli'ye yöresel ürün pazarı yapılacak

20.04.2022 14:59
Tufanbeyli'ye yöresel ürün pazarı yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Adana'da yürütülen "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında Tufanbeyli ilçesine yöresel ürün pazarı kazandırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Adana'da yürütülen "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında Tufanbeyli ilçesine yöresel ürün pazarı kazandırılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tufanbeyli Belediyesi tarafından etüt, projelendirme çalışması ve arazi tahsisi gerçekleştirilen pazar yerinin yapımında ihale aşamasına gelindi.

Pazar yerinin yapım anlaşması Adana Valisi Süleyman Elban, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Efe Güler ve Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzü Ergü tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı'nda imzalandı.

Vali Elban, pazar yerinin belirlenen program çerçevesinde en kısa zamanda yapılacağını belirtti.

Tufanbeyli'ye yöresel ürün pazarı yapılacak

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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