Son Dakika Haberleri: Tüfe Balıkesir'de Yüzde 1.13 Arttı

Tüfe Balıkesir'de Yüzde 1.13 Arttı

48 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2019 yılı Mart ayında Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde bir önceki aya göre yüzde 1.13 artış gösterdi.

Tüfe Balıkesir'de Yüzde 1.13 Arttı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2019 yılı Mart ayında Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde bir önceki aya göre yüzde 1.13 artış gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, TÜFE 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye'de yüzde 19,71 artış gösterirken, Balıkesir ve Çanakkale istatistik bölgesinde yüzde 19.75 artış göstererek 21. sırada yer aldı. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan sağlık yüzde 4.37 ile en yüksek artış oranına ulaşırken, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 2.77, eğitim yüzde 0.11, ulaştırma yüzde 1.43 arttı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:16 Kaynak: İHA

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