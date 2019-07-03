Son Dakika Haberleri: TÜFE Balıkesir ve Çanakkale'de arttı
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TÜFE Balıkesir ve Çanakkale'de arttı

19 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Haziran ayında Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde bir önceki aya göre yüzde 0,23 azalma gösterdi.

TÜFE Balıkesir ve Çanakkale'de arttı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Haziran ayında Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde bir önceki aya göre yüzde 0,23 azalma gösterdi.

TÜFE 2019 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye'de yüzde 15.72 artış gösterirken, Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde yüzde 16.41 arttı. Aylık en yüksek artış yüzde 2.4 ile lokanta ve oteller grubunda yaşandı. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve oteller yüzde 2.40, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 1.13, eğitim yüzde 0.42, ev eşyası yüzde 0.33, sağlık 0,59, ulaştırma 0.11, alkollü içecekler ve tütün yüzde 0.01, eğlence ve kültür yüzde 0.03 arttı. Haziran ayında limon yüzde 34.94 ile en fazla artış gösteren ürün olurken, domates ise yüzde 42.40 ile en fazla düşüş gösteren ürün oldu. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:58 Kaynak: İHA
Çanakkale, Balıkesir, Ekonomi
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