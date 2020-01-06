TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 76.17'ye geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 76.17'ye geriledi - Son Dakika Ekonomi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 76.17'ye geriledi

6 saat önce

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Kasım ayındaki 77.37'den, Aralık'ta 76.17 düzeyine geriledi.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 76.17'ye geriledi, System.String[]

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Kasım ayındaki 77.37'den, Aralık'ta 76.17 düzeyine geriledi.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.Denklemde reel efektif kurun azalışı, liranın reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor. (Grafik - Tablo)


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:48 Kaynak: DHA
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